У Швеції випустили поштову марку із Гретою Тунберг
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Courier.
На зображенні дівчина стоїть у жовтому плащі на скелі і дивиться на ластівок, які пролітають над нею. Над ілюстрацією працював художник Хеннінг Тролльбек.
«Мотиви на марках повинні відображати наш час, в якому екологічне питання актуальне і присутнє вже багато років, не в останню чергу завдяки сильному голосу Грети Тунберг», - заявила Стіна Олофсдоттер із PostNord Stamps.
18-річна шведська кліматична активістка й співініціатор екологічного руху Fridays for Future, який бореться проти змін клімату, Грета Тунберг відома в усьому світі. Її підтримують багато політиків і знаменитостей. З нею, зокрема, зустрічався Генсек ООН Антоніу Гутерреш, актор та політик Арнольд Шварценеггер, британський принц Чарльз.
Фото: World Economic Forum/Sandra Blaser