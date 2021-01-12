У Швеції випустили поштову марку із Гретою Тунберг

Дансько-шведська компанія PostNord випустила поштову марку на честь 18-річної шведської екоактивістки Грети Тунберг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Courier.

На зображенні дівчина стоїть у жовтому плащі на скелі і дивиться на ластівок, які пролітають над нею. Над ілюстрацією працював художник Хеннінг Тролльбек.

Фото: PostNord Марка з Гретою Тунберг увійшла до колекції «Цінна природа», присвяченій навколишньому середовищу та екологічним питанням.

«Мотиви на марках повинні відображати наш час, в якому екологічне питання актуальне і присутнє вже багато років, не в останню чергу завдяки сильному голосу Грети Тунберг», - заявила Стіна Олофсдоттер із PostNord Stamps.

18-річна шведська кліматична активістка й співініціатор екологічного руху Fridays for Future, який бореться проти змін клімату, Грета Тунберг відома в усьому світі. Її підтримують багато політиків і знаменитостей. З нею, зокрема, зустрічався Генсек ООН Антоніу Гутерреш, актор та політик Арнольд Шварценеггер, британський принц Чарльз.

Фото: World Economic Forum/Sandra Blaser