Всесвітньовідома диригентка Оксана Линів спільно з оркестром INSO-Lviv та національною капелою «Дударик» презентували різдвяний концерт, записаний у церкві Св. Андрія у Львові.

Про це Оксана Линів повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Хоча і з невеликим запізненням, та все ж, нарешті, ми можемо вам презентувати наш святковий музичний подарунок! Даруємо вам годину вишуканої класики від шедеврів Моцарта, Бетховена, Сен-Санса до обробок всіма улюблених українських колядок! Радіємо, що нам все таки вдалося в складний для мистецтва час обмежень і пандемії створити справжній казковий подарунок до свят в чарівній атмосфері храму XV ст. століття - церкві Св.Андрія у Львові!», - написала диригентка.

Оксана Линів та оркестр INSO-Lviv презентували різдвяний концерт, записаний у львівському храмі 15ст... / Фото: Ігор Федорів

Запис концерту реалізовано в рамках фестивалю LvivMozArt, засновницею та художнім керівником якого є українська диригентка Оксана Линів.

Учасниками проєкту - Симфонічний оркестр INSO-Lviv, Львівська державна академічна чоловіча хорова капела « Dudaryk Choir», а також солісти світових оперних сцен та Львівської національної опери: Людмила Осташ (сопрано), Лілія Нікітчук (меццо-сопрано), Володимир Заборовський (контр-тенор), Михайло Малафій (тенор), Микола Корнутяк (баритон);Андрій Мурза (скрипка, Україна-Німеччина).

Як повідомляв Укрінформ, Оксана Линів була названа «Найкращим диригентом 2020 року» за версією оперного часопису «Oper!Das Magazin».

Оксана Линів - українська диригентка, народилась у Львівській області. Оксана Линів працює з провідними оркестрами та оперними театрами Австрії, Німеччини, Чехії, Франції, Швейцарії, Іспанії, Швеції, Естонії, Угорщини, Румунії, Японії та України.

З 2008 по 2013 роки Оксана Линів працювала диригентом в Одеському національному театрі опери і балету. В 2013/2014 працювала музичною асистенткою генерального музичного директора та диригента Баварської державної опери — Кирила Петренка, у 2015 році Оксану Линів визнали найкращим диригентом Баварської державної опери у номінації «Класична музика». Починаючи з сезону 2017/2018 вона стала головним диригентом Опери Ґраца та філармоні́йного оркестру Ґраца, першою жінкою на цій посаді.

У 2021 році Оксана Линів буде першою жінкою-диригенткою за всі 145 років історії Байройтського фестивалю, яка диригуватиме на найпрестижнішому оперному фестивалі світу.