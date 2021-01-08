Туманне Різдво, сакральна реставрація та свійська козуля
Перший тиждень нового року зустрів українців туманною і дощовою погодою. На фото: підсвічені гірляндами цифри конструкції "2021", встановленої на сходах біля головного входу до Центрального міського парку у Вінниці.
Однак "небесна канцелярія" вкупі з карантинними обмеженнями не змогли суттєво вплинути на українські традиції святкування Різдва Христового. Так, територією Національного музею народної архітектури та побуту України у Пирогові ходили гурти колядників із різдвяними зірками та веселі ватаги з вертепними дійствами.
А напередодні у Львові традиційно встановили різдвяного дідуха-велетня – символ сили, єдності та добробуту. Особливість цьогорічного дідуха – його 4-метрова висота, він складається зі 120 маленьких дідухів. Виготовили велетенський сніп майстри музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького.
У п’ятницю, 8 січня, в Києві вшанували пам'ять загиблих торік у катастрофі рейсу PS 752 в Тегерані. У межах жалобних заходів презентували місце для скверу пам’яті пасажирів та членів екіпажу літака "МАУ", збитого в Ірані.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Учасники бетлегему (місцева назва різдвяного вертепу) у селі Турички на Закарпатті.
Учасник бетлегему гладить приручену місцевим мешканцем козулю на прізвисько Сося у селі Вільшинки на Закарпатті.
Чоловік ставить свічку під час різдвяного богослужіння у храмі святого Іоанна Богослова у Харкові.
Художник-реставратор Наталія Безнос під час реставрації настінного живопису головної нави Хрестовоздвиженського кафедрального греко-католицького собору в Ужгороді.
Оновлений мурал із зображенням лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка на стіні житлового будинку в Харкові.
Ветеран Організації українських націоналістів, боєць УПА 90-річний Василь Семеляк, якому представники запорізького відділу Міністерства у справах ветеранів України та місцевого військового комісаріату вручили посвідчення учасника бойових дій, у Запорізькій області.
Опудало мурени, зроблене фахівцями таксидермічної лабораторії Музею природи Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна у Харкові.
Хвилі б’ються об берег під час шторму у Чорному морі, Одеса.
Чайки кружляють над Чорним морем під час шторму, Одеса.
Постноворічне: птахи над сміттєвим полігоном, куди звозять побутові відходи, обсяг яких у період новорічних свят зростає на 30-40%, у Дніпрі.
Свято-Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку на Луганщині.
Руїни Середнянського замку на Закарпатті.
Захід сонця над Куяльницьким лиманом на Одещині.