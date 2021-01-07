На Хортиці знайшли люльку XVIII століття

На Хортиці знайшли люльку XVIII століття

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Укрінформ
Мешканець Запоріжжя знайшов на Хортиці люльку, яка датується ХVІІІ століттям. Знахідку передали Національному заповіднику Хортиця. 

Про це повідомила пресслужба заповідника у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

"Напередодні свят, дякуючи Володимиру Сідоріну, мешканцю м.Запоріжжя, до фондів нашого заповідника було передано пошкоджений, але надзвичайно цікавий експонат – полив’яну люльку другої половини 18 ст. з частково відбитою чашечкою та слідами перебування у вогнищі", - йдеться у пості.

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Люлька була знайдена на острові – в балці Широкій, на пляжі на урізі води. Завдяки їй історики можуть зрозуміти, яким був побут і звички місцевого населення острова у 2-й половині 18 століття.

Як раніше повідомлялось, історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" не закриватиметься на період локдауну.

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