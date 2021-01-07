П’ятий всеукраїнський «Вертеп-фест» з батлом колядок пройде в інтернеті

Цьогоріч V всеукраїнський фестиваль традиційних і сучасних вертепів пройде в інтернеті з 8 до 10 січня під гаслом «Вертеп UnLock!».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Харківська ОДА.

«Упродовж трьох фестивальних днів сайт заходу перетвориться на Вертеп-платформу. Вона надасть глядачам можливість приєднатися до прямих трансляцій ключових подій фестивалю», - йдеться у повідомленні.

Участь у «Вертеп-фест» візьмуть команди з різних регіонів України. До них приєднаються й учасники з інших країн: Норвегії, Італії, Польщі, Естонії.

Новинкою цього року, зазначають організатори, стане колядка-батл, який відбуватиметься в прямій трансляції впродовж трьох фестивальних днів на головній сторінці Вертеп-платформи. Його проведуть серед команд, які першими на це зголосилися: з Луганської, Львівської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Рівненської областей, а також з Італії. Учасникам належить довести, що саме вони - найкращі колядники.

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Команду-переможця визначить журі «Вертеп-фесту». До його складу, окрім організаторів фестивалю, увійдуть переможці популярних талант-шоу, учасники творчого патріотичного об’єднання «Музичний батальйон» волонтерської організації Help Army – співаки Олександр Кварта, Іван Ганзера та гурт «Тріода».

У межах фестивалю пройдуть традиційна акція одночасного співу колядки «Нова радість стала» та фольклорні «Етновечорниці» за участю представників етнічних спільнот України.

Вже зараз на «Вертеп-платформі» запрацювала сторінка «Різдвяна майстерня» з майстер-класами зі створення різдвяних прикрас і страв.

Як повідомлялося, всеукраїнський фестиваль традиційних і сучасних вертепів був започаткований у Харкові у 2017 році благодійним фондом «Харків з тобою». Відтоді він кожен рік збирає учасників з усіх куточків України – представників вертепних театрів, колядників, фольклорно-театральних колективів, аматорських об’єднань.

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Ключові події першого дня - вертепна хода центром міста та акція з одночасного виконання колядки «Нова радість стала». Вперше 2017 року її підтримали в трьох містах країни, а з 2018-го вона вже стала міжнародною. 2020 року до акції долучилися 56 міст України, Нідерландів, Польщі та Естонії.