У зону ООС завітав Різдвяний вертеп із колядками

На Святвечір військовослужбовців одного з підрозділів, які виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, привітав з прийдешнім святом колектив Соледарського міського центру культури та народної творчості.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«У переддень Різдва Христового, на Святвечір, військовослужбовців одного з підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, привітав з прийдешнім святом колектив Соледарського міського центру культури та народної творчості», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, колядники-мандрівники заспівали пісень, побажали військовослужбовцям міцного здоров’я та натхнення у досить нелегкій, але дуже важливій справі – захисті України та її народу. Вихованці міського центру культури та народної творчості подарували українським воїнам «Сертифікат щастя на 2021 рік», зарядили теплими враженнями усіх присутніх та занурили у світ українського фольклору і звичаїв.

За доброю традицією «господарі дому» подякували колядникам за привітання та побажання і пригостили їх ласощами та подарунками, повідомили в штабі ООС.

Фото: Штаб ООС, Facebook