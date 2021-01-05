Оприлюднили короткі списки «Книжки року - 2020»

XXII Всеукраїнський рейтинг «Книжка року 2020» оголосив короткі списки у 7 номінаціях, в яких традиційно, вже 22 роки, оцінюється увесь вартий уваги книжковий асортимент.

Про це Укрінформу повідомили організатори премії.

«Церемонія нагородження лауреатів відбудеться на початку лютого», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загалом у номінаціях «Дитяче свято», «Візитівка», «Красне письменство», «Минувшина», «Обрії», «Софія», «Хрестоматія» нараховується 355 видань. Ознайомитися з повним переліком книжок, що увійшли до Коротких списків, можна тут.

Щоб сформувати короткі списки, експерти оцінили близько 1000 книжок. Повні списки кожної з номінацій формуються на підставі асортименту книгарень та інформації видавничих сайтів. Далі експерти оцінюють книжки за актуальністю теми, якістю тексту й перекладу, професійністю видавничої підготовки, художньо-поліграфічного оформлення. У кожній з номінацій працюють від 10 до 25 експертів, фахівців у своєму напрямку. В сезоні 2020 працювали 98 експертів.

Як повідомлялось, минулого року лауреатами «Книжки року» стали роман Марії Матіос «Букова земля» (номінація «Красне письменство»), упорядкована Вахтангом Кіпіані збірка документів «Справа Василя Стуса» («Хрестоматія»), журналістське розслідування Андрія Яніцького «Приватна історія. Злет і падіння найбільшого приватного банку України» («Обрії») та ін. Ґран-прі отримала книжка Василя Косіва «Українська ідентичність у графічному дизайні 1945–1989» (видавництво «Родовід»).

Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» заснований Костянтином Родиком та Галиною Родіною 1999 року. Він є наймасштабнішим в Україні та оцінює книжки, видані впродовж літературно-книжкового сезону. Від української сучасної літератури, перекладів класики до дитячої літератури та мистецьких видань, окрім шкільних підручників.