Новорічний рейтинг: в Україні Святий Миколай обійшов Діда Мороза

В Україні 77% респондентів святкують Різдво за юліанським календарем – 7 січня.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Водночас 15% респондентів сказали, що відзначають це свято двічі - як за юліанським календарем (7 січня), так і за григоріанським (25 грудня). Лише 3% відзначають Різдво лише 25 грудня. Разом з тим 5% взагалі Різдво не святкують. Найбільше тих, хто святкує Різдво у дві дати, або ж за новим стилем – у західних регіонах та у Києві.

Крім того, 56% респондентів зазначили, що найулюбленішим серед новорічних свят для них є Різдво. 28% сказали, що це Новий рік, 6% – День Святого Миколая, 3% – Старий Новий Рік.

Дві третини опитаних зазначили, що вірять в Святого Миколая, 35% – не вірять. В Діда Мороза вірять менше – 31%, не вірять – 65%. За останній рік зросла кількість тих, хто вірить в Святого Миколая, натомість кількість тих, хто вірить в Діда Мороза не змінилась.

Вподобання щодо новорічного персонажа та улюбленого свята мають чіткі регіональні залежності: найбільше тих, хто вірить в святого Миколая та вважає найулюбленішим святом Різдво на Заході, натомість відносно більше вірять в Діда Мороза та вважають улюбленим святом Новий Рік – на Півдні та Сході. Попри це навіть в південно-східних областях все одно кількість тих, хто вірить в Діда Мороза є меншою за тих, хто вірить в Святого Миколая, а Різдво є найулюбленішим святом поряд з Новим роком.

Опитування було проведено 2-4 січня 2021 року методом CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2,5 тис. респондентів від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.