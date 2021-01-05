Репортаж львів’янина увійшов у ТОП-10 від National Geographic

Репортаж львівського фотографа Артура Абраміва з гірського села Волосянка увійшов у ТОП-10 історій 2020 року за версією National Geographic Traveller.

Про це Артур Абрамів повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Моя фотоісторія увійшла в 10 найкращих фотоісторій року про мандрівки за версією журналу National Geographic Traveller», - написав фотограф.

Як зазначено в журналі National Geographic Traveller, Абрамів поїхав в Карпати, щоб «близько познайомитися з місцевими мешканцями Волосянки, села, яке не хвилює пандемія». 25-річний фотохудожник зізнається, що його надихають гори.

«Волосянка - курортне селище з горбистими пагорбами і нескінченними зеленими пасовищами, розташоване у Львівській області в Українських Карпатах, тут проживає не більше 1500 жителів. Незважаючи на частий приплив міських туристів, які записуються на пішохідні стежки, гірські експедиції, в селі офіційно не зареєстровано жодного випадку COVID-19. Щомісяця з 2015 року український фотограф-документаліст Артур Абрамів залишає свої міські пейзажі Нового Розділу, щоб дослідити іншу частину гірського хребта», - зазначили редактори журналу.

Читайте також: National Geographic присвятив статтю вінкам української дизайнерки

Як повідомлялося, в серпні 2020 року Абрамів переміг у міжнародному фотоконкурсі від National Geographic Treveller India «World Public Transport». Фотопроєкт присвячений різноманіттю видів громадського транспорту з усього світу. З усіх світлин було відібрано 32 найкращі фотографії і визначено 3 переможців. Знімок українського фотографа посіло 1 місце.