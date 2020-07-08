National Geographic присвятив статтю вінкам української дизайнерки

Відомий журнал National Geographic опублікував статтю про творчість української дизайнерки, художниці та фотографа Домініки Дикої.

Стаття під заголовком «Вражаючі квіткові віночки рулять в Україні» була опублікована на сайті видання.

«Квіти, пір’я, конопляні нитки, мушлі, намисто, навіть шматочки фольги та воску - це лише деякі з предметів, які українська художниця Домініка Дика вплітає у свої традиційні українські вінки», - йдеться у публікації.

Як пише видання, вінки століттями одягали дівчата як символ чистоти та родючості. Також вони були невід’ємною частиною святкувань та весіль. Вважається, що вінки мають язичницьке походження і їх плели ще до прийняття християнства в 10-му столітті.

«Сьогодні ж, однак, вони є частиною відродження традиційної культури, яку українці впускають в щоденне життя – яке в сучасності пишається історією та дивиться у світле майбутнє», - зауважують автори матеріалу.

Зокрема вінки є класичною прикрасою на народному святі Івана Купала, яке відзначають на початку липня. Окрім України цю традицію мають ще Росія, Білорусь та Польща, йдеться у статті.

Крім стрибків через вогонь, дівчата також плетуть вінки з польових квітів та рослин. Кожна з них кладе вінок на воду і дивиться куди його віднесе течія, або який з хлопців його зловить. Також Івана Купала є святом музики та співів, а останнім часом супроводжується численними постами у соцмережах, наголошується у матеріалі.

Вінки, разом з традиційними вишиванками, стають дедалі популярнішими, каже Дага Грегорович, членкиня українсько-польського музичного гурту DAGADANA, яка з гордістю носить вінки Домініки Дикої.

Віночний бум впливає також на флористів-квітників. За словами киянки Анастасії Прушко, вінки замовляють і на хрещення дітей, і для гостей на дні народження, і на відкриття традиційного українського ресторану і як аксесуари на показ мод.

Але найбільшим попитом вони користуються серед наречених на весіллях.

«Такі (вінки – ред.) особливо в попиті для весіль як ознака поваги до українського коріння та традицій і вдягнення вінку також майже завжди супроводжується вишиванками та вишитим вбранням», - каже Прушко.

Але окрім кохання та весіль, тут є ще один елемент – патріотизм, пише National Geographic.

«Віночки стали популярними після Помаранчевої революції в 2004 році, коли стався підйом національної свідомості – і люди знову полюбили своє коріння, закохались у традиції», – зазначила Прушко.

А друга Українська революція – Майдан 2014 року – коли протестувальники хотіли посилити незалежність України проти російського втручання – також супроводжувалась ще більшим заглибленням в народні традиції.

Мейгіл Фавлер, що викладає і досліджує культурну історію Росії, України і Східної Європи в Університеті Стетсона (США), наголошує, що якщо вишиванку раніше вдягали лише на свята, то зараз її можна зустріти на вулицях міст. Також вінки можна зустріти і на сучасних фестивалях.

Фото: Dominika Dyka/Facebook, скріншоти зі сторінки статті nationalgeographic.com