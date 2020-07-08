National Geographic присвятив статтю вінкам української дизайнерки

National Geographic присвятив статтю вінкам української дизайнерки

Укрінформ
Відомий журнал National Geographic опублікував статтю про творчість української дизайнерки, художниці та фотографа Домініки Дикої.

Стаття під заголовком «Вражаючі квіткові віночки рулять в Україні» була опублікована на сайті видання. 

«Квіти, пір’я, конопляні нитки, мушлі, намисто, навіть шматочки фольги та воску - це лише деякі з предметів, які українська художниця Домініка Дика вплітає у свої традиційні українські вінки», - йдеться у публікації.  

Як пише видання, вінки століттями одягали дівчата як символ чистоти та родючості. Також вони були невід’ємною частиною святкувань та весіль. Вважається, що вінки мають язичницьке походження і їх плели ще до прийняття християнства в 10-му столітті.

«Сьогодні ж, однак, вони є частиною відродження традиційної культури, яку українці впускають в щоденне життя – яке в сучасності пишається історією та дивиться у світле майбутнє», - зауважують автори матеріалу.

Зокрема вінки є класичною прикрасою на народному святі Івана Купала, яке відзначають на початку липня. Окрім України цю традицію мають ще Росія, Білорусь та Польща, йдеться у статті.

Крім стрибків через вогонь, дівчата також плетуть вінки з польових квітів та рослин. Кожна з них кладе вінок на воду і дивиться куди його віднесе течія, або який з хлопців його зловить. Також Івана Купала є святом музики та співів, а останнім часом супроводжується численними постами у соцмережах, наголошується у матеріалі.

Вінки, разом з традиційними вишиванками, стають дедалі популярнішими, каже Дага Грегорович, членкиня українсько-польського музичного гурту DAGADANA, яка з гордістю носить вінки Домініки Дикої.

Віночний бум впливає також на флористів-квітників. За словами киянки Анастасії Прушко, вінки замовляють і на хрещення дітей, і для гостей на дні народження, і на відкриття традиційного українського ресторану і як аксесуари на показ мод.

Але найбільшим попитом вони користуються серед наречених на весіллях.

«Такі (вінки – ред.) особливо в попиті для весіль як ознака поваги до українського коріння та традицій і вдягнення вінку також майже завжди супроводжується вишиванками та вишитим вбранням», - каже Прушко.

Але окрім кохання та весіль, тут є ще один елемент – патріотизм, пише National Geographic.

«Віночки стали популярними після Помаранчевої революції в 2004 році, коли стався підйом національної свідомості – і люди знову полюбили своє коріння, закохались у традиції», – зазначила Прушко.

А друга Українська революція – Майдан 2014 року – коли протестувальники хотіли посилити незалежність України проти російського втручання – також супроводжувалась ще більшим заглибленням в народні традиції.

Мейгіл Фавлер, що викладає і досліджує культурну історію Росії, України і Східної Європи в Університеті Стетсона (США), наголошує, що якщо вишиванку раніше вдягали лише на свята, то зараз її можна зустріти на вулицях міст. Також вінки можна зустріти і на сучасних фестивалях.

Фото: Dominika Dyka/Facebook, скріншоти зі сторінки статті nationalgeographic.com

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