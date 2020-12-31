Французький актор Робер Оссейн помер від коронавірусу

У французькому муніципалітеті Ессе-ле-Нансі помер актор і театральний режисер Робер Оссейн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vosges Matin.

Оссейн помер у четвер вранці, 31 грудня, від ускладнень після COVID-19.

Напередодні колишньому актору й театральному режисеру виповнилося 93 роки.

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За даними Voici, за свою акторську кар’єру найбільший успіх Оссейн мав у ролі Жофрея де Пейрака в серії фільмів Р. Бордері про Анжеліку. Він також очолював Національний народний театр у Реймсі та в паризькому палаці спорту став режисером спектаклю «Собор Паризької Богоматері»

Оссейн тричі був одружений і мав чотирьох дітей.

Фото: VM /Mickael DEMEAUX