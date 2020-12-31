Французький актор Робер Оссейн помер від коронавірусу
Укрінформ
У французькому муніципалітеті Ессе-ле-Нансі помер актор і театральний режисер Робер Оссейн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vosges Matin.
Оссейн помер у четвер вранці, 31 грудня, від ускладнень після COVID-19.
Напередодні колишньому актору й театральному режисеру виповнилося 93 роки.
За даними Voici, за свою акторську кар’єру найбільший успіх Оссейн мав у ролі Жофрея де Пейрака в серії фільмів Р. Бордері про Анжеліку. Він також очолював Національний народний театр у Реймсі та в паризькому палаці спорту став режисером спектаклю «Собор Паризької Богоматері»
Оссейн тричі був одружений і мав чотирьох дітей.
Фото: VM /Mickael DEMEAUX