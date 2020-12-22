Помер французький актор Клод Брассер

Помер відомий французький актор Клод Брассер.

Про це повідомляє французькі ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.

Брассер помер на 84-му році життя у Парижі. Причина смерті не уточнюється, проте зазначається, що вона не пов'язана з коронавірусом.

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За свою більш як 60-річну кар'єру актор знявся у 110 стрічках. Він працював з такими режисерами, як Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо та Клод Піното. Серед найбільш відомих ролей Брассера - батько у комедії «Бум», де його доньку-підлітка зіграла юна Софі Марсо.

Фото: femmeactuelle.fr