Корейський режисер Кім Кі Дук помер від коронавірусу

Лауреат Каннського, Венеціанського і Берлінського кінофестивалів, південнокорейський режисер Кім Кі Дук помер у Латвії від коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомив порталу Delfi директор ArtDocFest/Rīga Віталій Манський.

Повідомляється, що 59-річний режисер приїхав до Латвії 20 листопада, а починаючи з 5 грудня не виходив на зв'язок. Сьогодні надійшла інформація про те, що режисер помер у лікарні о 1.20 від ускладнень COVID-19.

До Латвії режисер прибув через Естонію з Санкт-Петербурга. За неофіційною інформацією, в планах всесвітньо відомого режисера було придбання будинку в Юрмалі та оформлення посвідки на проживання, але на заплановану зустріч режисер не прийшов. Після цього його колеги забили на сполох і почали пошук по лікарнях. Пошук ускладнювався у зв'язку з правилами з захисту особистих даних.

Кім Кі Дук (Kim Ki Duk) - всесвітньо відомий південнокорейський режисер і сценарист. Лауреат Венеціанського кінофестивалю за фільми "П'єта" і "Порожній будинок", Каннського кінофестивалю за фільм "Аріран", Берлінського кінофестивалю - за стрічку "Самаритянка". Також відомий як автор фільмів "Весна, літо, осінь, зима і знову весна", "Натягнута тятива", "Час", "Зітхання".

Фото: Global Look Press