Від COVID-19 помер актор, який зіграв доктора Борменталя у «Собачому серці»

Актор театру та кіно, театральний педагог Борис Плотніков помер у віці 71 року, він хворів COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на пресслужбу Російського інституту театрального мистецтва (ГІТІС).

У пресслужбі інституту розповіли, що актор раніше був госпіталізований із коронавірусом.

Про дату і місце похорону наразі не повідомляється.

Плотніков був професором кафедри майстерності актора, керував майстернею в Російському інституті театрального мистецтва (ГІТІС).

Народився 2 квітня 1949 року в Нев'янську (Свердловська область).

У кіно дебютував у 1976 році у фільмі Лариси Шепітько "Сходження", також відомий за роллю доктора Борменталя у фільмі "Собаче серце".

У 1992 році зіграв головну роль ув'язненого Данилова в містерії композитора Олексія Рибнікова "Літургія оголошених".