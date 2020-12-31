Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 показали перший тизер гри

Українська студія-розробник комп'ютерних ігор GSC Game World вперше показала геймплей другої частини S.T.A.L.K.E.R., що має вийти вже у 2021 році.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на YouTube канал IGN.

У короткому ролику головний герой Скіф блукає напівзруйнованою будівлею у пошуку сигналу за допомогою кишенькового комп'ютера.

За словами розробників, тизер повністю передає те, як гра відчувається: зі стрімкою зміною навколишнього простору, зловісними пейзажами та постійним відчуттям небезпеки у гравця.

Нагадаємо: вихід гри запланований на 2021 рік. S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на консолях нового покоління Xbox Series X|S та ПК і буде одразу доступна підписникам Xbox Game Pass. Гра стане тимчасовим ексклюзивом Microsoft, тобто на консолі конкурентів — PlayStation 5 — вона з’явиться пізніше.

До слова, нещодавно стало відомо, що на консолях попереднього покоління проєкт взагалі не вийде.