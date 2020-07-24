Розробники з GSC Game World показали перший трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2

На презентації Xbox Games Showcase показали перший трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2 від української студії GSC Game World.

У півторахвилинному відео показали Прип'ять і кілька аномалій. Також в ролику з'являються сталкери, що відпочивають біля багаття, бункер і самотній сталкер.

У Xbox заявили, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на ПК і Xbox Series X і буде безкоштовно доступна передплатникам Xbox Game Pass. На PlayStation 5 легендарний шутер з'явиться пізніше.

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На відміну від оригінальної серії, в S.T.A.L.K.E.R. 2 обіцяють відкритий світ. Розробники хочуть зробити кожне проходження унікальним з безліччю виборів, а саму гру - «розгалуженою історією з безліччю кінцівок». Також розробники заявили, що змінили симуляцію живого світу A-Life, завдяки якій мешканці Зони взаємодіють між собою без гравця.

Нагадаємо: гру анонсували ще у 2010 році, а в березні 2019 з'явився перший постер. Раніше GSC Game World офіційно підтвердила, що гра працюватиме на основі Unreal Engine 4. При цьому у S.T.A.L.K.E.R. 2 досі немає офіційної дати релізу, хоча глава студії, Сергій Григорович, згадував 2021 рік.