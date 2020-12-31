Куди піти на Новий рік та Різдво у Києві
Новий рік 2021
- Софійська Площа
- Арка Дружби Народів
- Велосипедно-пішохідний міст
- Володимирська гірка
- Алея художників
- Андріївський узвіз
- Контрактова площа
Для святкування новорічних свят було обрано три локації. Головна ялинка України висотою 31 метр, за традицією, розташується на Софійській площі. Біля Арки Дружби Народів на вас чекатиме головна ялинка Києва, ковзанка та 200 метрів гірлянди «Зоряне небо». Спустившись до Подолу, потрапите у Петриківську казку, адже ялинку на Контрактовій прикрашено тарілками з традиційним розписом, яблуками та горіхами.
Згідно з рекомендаціями МОЗ, цього року святкування проходитиме без фестивальних подій, великих сцен, концертів та фудкортів. Але для вас приготували чимало цікавенького натомість:
- Впродовж усього Новорічного маршруту розташуються світлові арт-інсталяції, які стануть чудовими фотозонами.
- На локаціях можна буде придбати сувеніри, гарячі напої та снеки.
- Атракціони для дітей працюватимуть з дотриманням правил безпеки.
- Ще одна ковзанка розташується на Подолі.
- У новорічну ніч ви зможете залишити онлайн-привітання, які будуть спроєктовані на дзвіницю Софії.
Коли: до 20 січня
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Містечко зимових розваг
Що цікавого: На території Палацу "Україна" розгорнулося "Містечко зимових розваг"! У програмі:
- найвища гірка столиці
- простора ковзанка
- фуд-зона
- яскрава ялинка
- Різдвяний ярмарок.
Коли: до 28 лютого
Де: вул. Велика Васильківська, 103
Скільки: Не вказано
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Лускунчик
Що цікавого: Казка... Скільки привабливого, захопливого в цьому слові як для дітей, так і для дорослих! Адже казка – це чари, незвичайні перетворення, багато несподіванок, щось таємниче, навіть жахливе, але неодмінно щасливий фінал, де добро завжди перемагає зло. Та й любимо ми казки, мабуть, тому, що нашій уяві необхідно щось зовсім не від буденного життя, якесь диво. А поєднавши казку з музикою, відчуваємо це диво, яке примушує нас хвилюватися і завмирати в очікуванні щасливої миті.
Саме таким і є балет П. І. Чайковського «Лускунчик» за мотивами казки німецького письменника Е. Гофмана «Лускунчик та король мишей».
Коли: 31 грудня, 1-2 січня, 6 січня
Де: Національний академічний театр опери та балету України (вул. Володимирська, 50)
Скільки: від 50 грн
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Новорічна ніч у Древньому Києві
Частування на княжий бенкет приготують кращі князівські кухаря, щоб ви могли справити Новий рік 2021 не тільки яскраво, але й смачно.
Коли: 31 грудня
Де: Парк "Київська Русь"
Скільки: 150-395 грн
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Зимова Країна на ВДНГ
- Святкова ялинка: саме тут будуть відбуватися всі виступи;
- Ковзанка площею майже 2000 квадратних метрів з трибунами для глядачів;
- Тюбінгові гірки, екстремальні, дитячі та квест-атракціони;
- Ярмарок з подарунками на будь-який смак;
- Фудкорт просто неба;
- «Різдвяна Фабрика Мрій»: казкова локація з ельфами та майстернею ялинкових прикрас;
- Резиденція Санти: тематичне інтерактивне шоу – подорож казковим лісом в оточенні чарівних істот;
- Динозаври морських глибин: десятки реалістичних експонатів, найбільший з яких має довжину 15 метрів.
Також будуть працювати добре знайомі:
- Тропічна ферма «Планета Метеликів» та контактний зоопарк;
- Центр сімейного дозвілля «Teleport360»;
- Мотузковий парк SkyPark.
Коли: до 14 березня
Де: ВДНГ
Скільки: Вхід вільний
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Різдвяна Фабрика Мрій на ВДНГ
Кожен відвідувач зможе намалювати свою мрію на зоряному небі та отримає чарівний набір для її створення.
Коли: до 17 січня
Де: ВДНГ, 2 павільйон
Скільки: 220 грн
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Всесвіт тіла: Всередині тварин
Коли: до 31 січня
Де: ВДНГ, 4 павільйон
Скільки: від 350 грн
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Динозаври морських глибин
Організатори обіцяють, що, окрім знайомства з велетенськими експонатами, які вражають своєю реалістичністю, відвідувачі потраплятимуть на справжній підводний корабель із безліччю інтерактивних пригод. Дорослі та дітлахи зможуть відчути себе палеонтологами та вирушити на захопливі розкопки, подивитися на 15-метровий вулкан або навіть переглянути кіно. Усе це під одним дахом!
Коли: до 14 березня
Де: ВДНГ, 1 павільйон
Скільки: для дорослих – від 200 грн, для дітей – від 180 грн
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МуркКотячий Новий Рік
Коли: 2, 9 та 16 січня
Де: Котомістечко на території Київського зоопарку (вул. Зоологічна, 2)
Скільки: Вхід вільний
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Різдво в Музеї просто неба
Із 12 години по вулицях музейної Наддніпрянщини розійдуться гурти колядників із різдвяними зірками та веселі ватаги з вертепними дійствами. Ви зможете стати частиною яскравого святкування. Традиційно в одній із хат Наддніпрянщини ви побачите головні традиційні атрибути українського Різдва – дідухи та павуки. Гостей музею на Співочому полі чекають різноманітні народні забави.
Якщо буде сніг – катання на санях, сніжна фортеця зі сніжками та конкурс снігової баби .
Також на святкуванні Різдва ви зможете пригоститися різноманітними стравами української кухні.
Коли: 7 січня
Де: Національний музей народної архітектури та побуту України
Скільки: Не вказано
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Благодійна Різдвяна Свічечка 2021
Коли: 10 січня
Скільки: 100-150 грн
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Вертеп-Фест 2021
На тематичних сторінках «Вертеп-платформи» транслюватимуть різноманітні відео учасників:
- «Різдвяна сторінка» – з виступами вертепів та колядувальників.
- «Святкові страви» – по приготуванню традиційних зимових святкових страв.
- «Етновечорниці» – з народними танцями, співами, розповідями про зимові свята і традиції їх святкування всіх народностей і спільнот, що мешкають в Україні.
- «Народні промисли» – з тематичними майстер-класами.
- «Учасники Вертеп-Фесту 2021» – відеопрезентації всіх учасників.
Вертеп UnLock!
Коли: 8-10 січня
Скільки: Не вказано
Більше інформації: Facebook
Дива Різдва
Циркова містерія «Дива Різдва», насичена українськими віруваннями та прадавніми різдвяними символами, повідає історію про справжні цінності життя. У всіх гостей програми неодмінно залишаться незабутні враження від фольклорного колориту вистави та яскравих циркових номерів!
Коли: до 7 січня
Де: Національний цирк України (площа Перемоги, 2)
Скільки: від 50 грн
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ТНМК. Теплий Акустичний Різдвяний Вертеп
По традиції клубу та настрою свята – всіх гостей пригощатимуть кутею.
Олег «Фагот» Михайлюта (автор ідеї, який відразу забронював за собою роль Чорта): «В нас є кілька різдвяних пісень, є акустична програма, яку ми зазвичай граємо в театрах. Цього разу ми вирішили все це поєднати, додати, перемішати і показати щось таке, чого раніше не робили».
Олександр «Фоззі» Сидоренко (автор лібрето): «Я написав кожному актору вірші, намагаючись перенести класичні вертепні ролі на нас і зберегти відчуття свята, трохи додавши свіжого перцю: мій персонаж (Сіоніст), наприклад, у своїй промові наголошує на необхідності введення в Україні ринку землі. Всі мають свої ролі і навіть наш технічний директор (Смерть) врешті-решт має слово».
Коли: 6 січня
Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)
Скільки: від 690 грн
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Fairmont Classic – Сhristmas
Шедеври світової класики в цей вечір для вас виконає незалежний проєкт, що зібрав провідних музикантів ансамблю «Київські солісти». Музиканти з успіхом виступали як солісти, грали в складі камерних ансамблів, брали участь у міжнародних фестивалях, з успіхом гастролювали по містах Німеччини, Польщі, Австрії, Бельгії, Франції, Швейцарії, Італії, Туреччини, Марокко, Японії, Китаю. Цей досвід, свої творчі ідеї, знання і вміння вони втілили у проекті – Kyiv Mozart Orchestra.
Коли: 7 січня
Де: Fairmont Grand Hotel Kyiv (вул. Набережно-Хрещатицька, 1)
Скільки: від 800 грн
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Різдвяна вечірня екскурсія Домом Булгакових
Що цікавого: Вечір, що гарантовано створить святковий настрій, адже в теплій домашній атмосфері ви дізнаєтесь:
- Хто такий «ялинковий дід» і як виглядав новорічний маскарад 1910 року?
- Як святкували Різдво та Новий рік у родині Булгакових?
- Як майстрували саморобні ялинкові прикраси та які робили подарунки сто років тому?
- Чи дійсно трапляються дива на Різдво? Що сталося цими днями у першому романі Міхаїла Булгакова «Біла гвардія»?
- Про листування, дитяче дозвілля, різдвяні сімейні традиції та ще про безліч цікавинок!
Коли: з 29 грудня (вівторок, п'ятниця, неділя)
Де: Музей Булгакова (Андріївський узвіз, 13-А)
Скільки: Не вказано
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«Вечорниці» – театрально-фольклорна вистава
Коли: 7 січня
Де: Київський академічний театр КОЛЕСО (Андріївський узвіз, 8)
Скільки: 400 грн
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Зимова екскурсія «Різдвяні Історії»
Поверніться назад у минуле, згадайте традиції святкування Нового року та Різдва у «Старому Києві», прогулявшись місцями Гоголя, Пушкіна, Купріна та героїв їхніх творів.
Дізнайтеся секрет традиційних київських солодощів. Згадайте колядки, ворожіння та зігрійтеся п'янкою медовухою.
На своєму шляху ви побачите церкву Різдва Христового, Фабрику Київського варення, Пам'ятник Сагайдачному, монастир Святої Катерини, церкву Святого Іллі, церкву Святого Миколая Набережного.
Коли: 31 грудня та 2, 7 січня
Де: ст. м. Поштова площа, біля фунікулера
Скільки: 300 грн (діти до 13 років – 200 грн, до 6 років – безкоштовно)
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Live Music Market
Коли: 1-7 січня
Де: вул. Московська, 8
Скільки: Не вказано
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Аудіотур Воздвиженкою від Pic Pic
Чим відрізняється реальне життя в новобудовах Києва від маркетингових обіцянок забудовників? Що формує добросусідські стосунки в умовах київського девелопменту? І чим взагалі є житловий комплекс? Такі питання підіймає аудіотур Pic Pic і знайомить з історією та ідентичністю Воздвиженки через досвід її мешканців.
Аудіотур, доступний українською й англійською мовами, починатиметься біля входу до Bereznitsky Art Foundation та закінчуватиметься на Замковій горі. Загальна тривалість прогулянки – 50 хвилин. Для участі необхідно мати мобільний пристрій з можливістю зчитування QR-коду та навушники.
Коли: з 26 грудня
Скільки: Участь безкоштовна
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