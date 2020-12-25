В Україні започатковують церемоніал вшанування загиблих героїв «Шануй та Пам’ятай»

В Україні започатковується недержавний церемоніал вшанування загиблих героїв «Шануй та Пам’ятай».

Про це повідомив керівник робочої групи з розробки та впровадження церемоніалу, заступник голови правління Громадської Організації «Всеукраїнське Об’єднання Патріотів «Комбатант», представник Міністерства у справах ветеранів Олександр Каховський під час пресконференції в Укрінформі.

"В Україні започатковується недержавний церемоніал вшанування загиблих героїв, який було розроблено у співпраці з американською організацією "Честь та пам'ять". Тому і залишена назва церемоніалу «Шануй та Пам’ятай». Церемоніал складається з двох частин. Це частина церемоніальна та спортивна частина", - сказав Каховський.

Він зазначив, що церемоніальна частина містить вшанування загиблого шляхом передачі іменного прапора родині загиблого. Прапор містить символіку, яка має відношення до історії українського війська, України та до тих звичаїв, які присутні в суспільстві щодо тих, кого вшановують.

За його словами, церемоніал має ще одну частину — забіг, коли бігун має подолати певну дистанцію, несучи в рухах іменний прапор загиблого.

"Церемоніал вшанування загиблих, на нашу думку, є річчю, яка дозволяє об'єднати націю навколо якихось спільних цінностей, які мають бути присутні", - сказав Каховський.

Голова ради ветеранів при ДніпрОДА Сергій Звірко додав, що церемоніал вшанування загиблих героїв «Шануй та Пам’ятай» буде проведений 26 грудня біля Дніпропетровської облдержадміністрації на Алеї пам'яті загиблих Героїв Революції гідності та бійців АТО.

Церемоніал було розроблено у співпраці з американською неурядовою організацією Honor and Remember, яка вже багато років впроваджує відповідний церемоніал вшанування загиблих американських військових, поліціянтів та пожежників. Візит засновника американської організації Honor and Remember в Україну відбувався за підтримки Посольства США в Україні.

Перші заходи церемоніалу вшанування загиблих героїв «Шануй та Пам’ятай» відбудуться 26 грудня, з 10:00 до 12:00, у місті Дніпро.