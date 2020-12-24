Зеленська намагається поєднувати обов'язки першої леді й «Квартал»

Дружина Президента Олена Зеленська намагається поєднувати виконання обов'язків першої леді та співпрацю з "Кварталом 95", однак участь у проєкті "Вечірній квартал" не бере.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Новое время", повідомляє Укрінформ.

"Намагаюся поєднувати. Звісно, на Квартал йде набагато менше часу, але вони мене розуміють, відпускають, підтримують. Я не працюю зараз над проєктом Вечірній квартал. І часу немає, і з морально-етичного погляду я не хочу на них впливати. Це сатира, вони мають бути вільними. Ми залишилися друзями, я можу порадити, якщо мене щось запитають, але намагаюся сама не лізти", - відповіла дружина Президента на запитання, чи вдається поєднувати дві роботи.

Водночас на питання, чи може зробити зауваження своїм колишнім колегам по "Вечірньому кварталу" щодо недоречності певних номерів (журналіст навів приклад пісні "Горіла хата, палала"), запевнила, що може, але рішення ухвалою авторський колектив.

"Мене завжди вислухають, але це їхнє рішення. Є редакторський колектив, авторський. Це їхнє колективне рішення, вони його ухвалили", - додала перша леді.

Як повідомлялося, 19 жовтня 2019 року був оприлюднений запис концерту "Вечірнього кварталу", у якому Євген Кошовий з хором імені Верьовки заспівав пісню "Горіла хата палала, у Лондоні жінка плакала" про згорілий будинок колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої.