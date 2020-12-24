Зеленська розповіла про переїзд і ремонт у Конча-Заспі

Дружина Президента Олена Зеленська заявила, що на переїзді її сім'ї до державної резиденції "Конча-Заспа" наполягала служба охорони.

Про це розповіла перша леді в інтерв'ю виданню "Новое время", повідомляє Укрінформ.

"Від перших днів служба охорони нас вмовляла, змушувала, благала переїхати в це місце, де вони зможуть виконувати свої функціональні обов’язки. Тому що в багатоквартирному будинку складно: там є сусіди, пропускний режим їм заважає. І вони (держохорона - ред.) не можуть повністю свою роботу виконувати. Ми довго пручалися, але все одно довелося переїхати. Звісно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Можливо, моя мрія здійсниться. Поки що це все мрії і плани", - зазначила Олена Зеленська.

За її словами, з переїздом у дежрезиденцію було зроблено певний ремонт, проте мешкає глава держави з родиною не в усіх приміщеннях.

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"Ми зняли ці люстри. Більше скажу: в деякі приміщення ми навіть не заходимо. Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували (стіни - ред.) в сірий колір", - поділилася перша леді.

Як повідомляв Укрінформ, у липні стало відомо, що Президент Володимир Зеленський продав будинок у с. Іванковичі в Київській області та тимчасово переїхав зі своєю сім'єю до державної резиденції "Конча-Заспа".