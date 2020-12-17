Папа Франциск у день народження подарує Венесуелі апарати ШВЛ
Укрінформ
Папа Римський Франциск, який 17 грудня святкує 86-й день народження, відправить чотири апарати штучної вентиляції легень благодійній організації у Венесуелі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international.
Як розповіли у папському офісі, подаровані апарати призначаються «особливо дітям із легеневими ускладненнями».
Cвій день народження Папа Франциск проведе «із вдячністю і простотою», за молитвою та з рутинними офіційними зустрічами.
Як відомо, Папа Римський Франциск народився 17 грудня 1936 року в Буенос-Айресі. Він був обраний на конклаві 2013 року.