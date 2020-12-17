Повернути «Щедрику» українське «громадянство»: у Києві запускають міжнародний проєкт

В Українському домі 18 грудня відбудеться презентація міжнародного мистецького проєкту: «Повернемо «Щедрику» українське громадянство».

Про це Укрінформу повідомили організатори проєкту, зазначивши, що в концертній залі Українського дому всесвітньо відома мелодія звучатиме українською, французькою, арабською та англійською мовою у виконанні вітчизняних та зарубіжних артистів.

«Це символічний жест, що стверджує українську культурну традицію у світі», - вважають організатори заходу.

Автор проєкту - артист ЮНЕСКО в ім’я миру, народний артист України Герман Макаренко.

Міжнародна акція в Українському домі є презентацією нового широкомасштабного мистецького проєкту з відновлення українського "громадянства" «Щедрика».

Проєкт створюється до 30-річчя незалежності України за участю артистів різних країн. Планується записати понад 20 варіацій виконання твору, в тому числі й нові обробки, та створити мистецький альбом «Щедрика», який презентуватиме українську культурну традицію у світі.

Твір Миколи Леонтовича, написаний на українську народну мелодію «Щедрик», має понад 100 варіантів виконання. Учасники акції представлять традиційне, фольклорне та джазове виконання.

Шедевр української культурної спадщини у західному світі сприймають як канадську або американську мелодію, на жаль, втрачається його українське громадянство, тому цю тенденцію важливо змінити, наголосили організатори заходу.

Наступним кроком стане підготовка українськими та зарубіжними митцями масштабного концерту-презентації «Щедрика» з понад 20 варіантами виконання, що відбудеться до 30-річчя незалежності України.

У проєкті, підготовка якого вже розпочалась, братимуть участь митці з України, Франції, Китаю, Індії та інших країн.

У презентації проєкту візьмуть участь директор Українського дому Ольга Вієру, оркестр під управлінням артиста ЮНЕСКО в ім’я миру, народного артиста України Германа Макаренка, дитячий фольклорний колектив та народний ансамбль. Солісти: Кента Ігараши (саксофон); Катерина Вовчук - вокал (англійська, французька мови); Анфал Альхамад - вокал (арабська мова).