У Харкові презентували новий театр «БаЗа»

У Палаці студентів Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого презентували новий театр "БаЗа".

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила прессекретар театру Анна Журбіна.

Театр "БаЗа" (БагатожанровийЗагальнодоступний) створений за підтримки Українського культурного фонду та Культурного центру університету імені Ярослава Мудрого.

"Протягом невеличкого часу він покличе глядачів на чотири власні шоу-проєкти. Це буде триб'ют-шоу "РіздвоJAZZ" у виконанні джаз-бенду університету під керівництвом заслуженого артиста України Володимира Скрипчука та солістів Палацу студентів; "Гранд піано шоу" - спільний проєкт заслуженого артиста України Гаррі Сет'яна та Молодіжного академічного симфонічного оркестру "Слобожанський"; концертне ревю та мюзикл "XX століття. Найкраще" у виконанні провідних солістів та танцювальних колективів Палацу студентів; "Мюзикл-фентезі" для всієї родини "Хроніки Нарнії. Таємниці Пасхального коду", - розповіла Журбіна.

За її словами, в рамках співпраці з Українським культурним фондом та університетом заходи нового театру будуть, у тому числі безкоштовними.

"Цей театр обіцяє стати єдиним таким на Слобожанщині, де серед солістів-вокалістів та музикантів чимало викладачів університету - народних та заслужених артистів України". - додала речниця нового культурного закладу.

Відвідати першу виставу глядачі зможуть уже 25 грудня.