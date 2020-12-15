В Мукачівському драматичному театрі відбувся прем'єрний показ вистави «На початку і наприкінці часів, або Баба Пріся» за п'єсою сучасного українського драматурга Павла Ар'є.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів режисер Мукачівського драмтеатру Юрій Крилівець.

“У Мукачівському драматичному театрі відбувся прем'єрний показ вистави "На початку і наприкінці часів, або Баба Пріся" за легендарною п'єсою сучасного українського драматурга Павла Ар'є. До нас в Україні й поза нею цю п'єсу вже поставили багато театрів, але ми теж захотіли долучити її до свого доробку. Це дуже сильна робота. На днях зустрічав повідомлення, що саме ця п'єса мала останнім часом найбільший рейтинг продаж та перше місце за постановками”, - каже Крилівець.

За його словами, дія п'єси відбувається у Чорнобильській зоні відчуження через 28 років після аварії на ЧАЕС. Там мешкає родина - Баба Пріся, її дочка Славка та онук Вовчик (йому 28 років і він не такий, як всі), є ще дільничний Вася.

Як зазначив режисер, у головній ролі - Тетяна Курта, ця вистава фактично її бенефіс. У виставі також зайняті заслужена артистка України Галина Кутасевич, артистка Крістіна Мочані, актори Рудольф Ланьо, Руслан Аїтов та Антон Захарчук. Сценографію розробив Ловран Бокотей.

“П'єса специфічна та важка, працювали над нею кілька місяців. Вона показує, що відбувається, коли соціум прагне зробити своїх громадян щасливими поза їхнім бажанням. Ясно, що кожен режисер хоче зробити свої акценти в такому матеріалі — для нас це був момент, коли баба Пріся вирішує віддати не лише своє життя за онука, якого підстрелили в лісі, а віддати за нього свою душу. Це — найстрашніше,”- відзначає режисер.

У Мукачеві показали прем'єрну виставу за культовою п'єсою “Баба Пріся” / Фото: Мукачівський драмтеатр

Пєсу “На початку і наприкінці часів” Павло Ар'є написав у 2013 році. Вистави на її основі ставили в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Херсоні в Україні, в Росії (у Театрі Романа Віктюка), Азербайджані. На основі культової п'єси Ар’є знятий фільм ”Брама” (2017).

Після виходу серіалу “Чорнобиль” виробництва НВО Ар'є заявив про використання в одній із серій монологу баби Прісі з його п'єси.