Житомирський театр Кочерги готує музично-поетичний перформанс

Житомирський академічний музично-драматичний театр ім. І. Кочерги готує для глядачів прем’єру музично-поетичного перфомансу «Банзай! Або мистецтво крокувати».

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла головний режисер театру Наталія Тімошкіна.

«Банзай! Або мистецтво крокувати» - це музично-поетичний перфоманс, у якому задіяні оркестр театру і читці. Він експериментальний і його програма не розважальна, а більш камерна і фестивальна. Цей перфоманс не розрахований на широку публіку, а на любителів, бо там поєднані сучасні музика та поезія. Зокрема, вірші Богдана-Ігоря Антонича, Леся Подерев’янського. Головна ідея перфомансу – це марш життя, тобто мистецтво крокувати, долаючи життєві негаразди», - зазначила Тімошкіна.

За її словами, на прем’єру, яка відбудеться 21 грудня, вже розкупили всі квитки.

На 26 грудня театр готує концертну програму «Зимовий вернісаж або казка для дорослих». Тімошкіна зауважила, що такі програми є у репертуарі щороку напередодні зимових свят, щоб показати глядачам не лише акторів, а й солістів, музикантів та балетні номери.

Для дітей у театр також має новинку. Із 21 грудня маленьких глядачів запрошують на інтерактивну виставу-гру «Зимовий квест» з різними театральними локаціями та зустрічами з цікавими героями.

Фото: Суспільне Житомир