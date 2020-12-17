Монументальне мистецтво соцреалізму не треба сприймати як радянщину - Ткаченко

Про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Українська спадщина. Вона включає в себе не тільки те, що ми звикли уявляти, а й монументальне мистецтво і архітектуру епох соцреалізму і модернізму. Це визначні надбання і альтернативні рішення в архітектурі, які привели до створення унікальної течії – відомої модерністам з усього світу. Варто перестати сприймати монументальне мистецтво як радянщину", - написав Ткаченко.

Він додав, що радянщина – це погані наративи, які нарешті відійшли у минуле.

"Наразі триває робота над текстом меморандуму про співробітництво між нашим міністерством та низовими громадськими ініціативами по збереженню мистецтва та архітектури ІІ пол. ХХ ст", - додав Ткаченко.

Він зауважив, що приклад тарілки на Либідській продемонстрував, як завдяки синергії громади та держави вдалося врятувати об’єкт від забудовників, зберігши культову пам’ятку столиці.

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Як раніше повідомляв Ткаченко, Міністерство культури та інформаційної політики започаткувало механізм внесення відомої столичної пам’ятки архітектури модернізму «Літаючу тарілку» на Либідській площі до реєстру пам’яток архітектури.

Після цього Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс Будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації на вул. Антоновича, 180 («Тарілка» на Либідській) до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.