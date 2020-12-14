Помер автор шпигунських романів Джон ле Карре.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Curtis Brown.

«Девід Корнуелл, відомий світу як Джон ле Карре, пішов з життя в суботу, 12 грудня 2020 року, в графстві Корнуолл після нетривалої хвороби, не пов'язаної з COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Пневмонія вказана причиною смерті в заяві сім'ї письменника.

Джон ле Карре народився в Англії в 1931 році. Працював на контррозвідку MI6. Написав 25 книг. Багато з них отримали екранізацію. З останніх фільмів - «Такий же зрадник, як ми» (2016), «Найнебезпечніша людина» (2014 року) і «Шпигун, вийди геть!» (2011).