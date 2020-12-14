Помер автор шпигунських романів Джон ле Карре
Укрінформ
Помер автор шпигунських романів Джон ле Карре.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Curtis Brown.
«Девід Корнуелл, відомий світу як Джон ле Карре, пішов з життя в суботу, 12 грудня 2020 року, в графстві Корнуолл після нетривалої хвороби, не пов'язаної з COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Пневмонія вказана причиною смерті в заяві сім'ї письменника.
Джон ле Карре народився в Англії в 1931 році. Працював на контррозвідку MI6. Написав 25 книг. Багато з них отримали екранізацію. З останніх фільмів - «Такий же зрадник, як ми» (2016), «Найнебезпечніша людина» (2014 року) і «Шпигун, вийди геть!» (2011).