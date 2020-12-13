Науковці назвали три найнебезпечніші для вживання спиртного періоди життя людини

Дослідники з Великої Британії та Австралії виявили 3 періоди в житті людини, коли алкоголь шкодить їй найбільше: йдеться про час від зачаття до народження, з 15 до 19 років, а також після 65 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ScienceDaily.

Вчені наголошують, що вплив спиртного на організм у ці моменти може спровокувати серйозні когнітивні проблеми та психічні розлади. А для людей літнього віку алкоголь ще й один з найсерйозніших чинників розвитку деменції.

Зазначається, що в інші періоди життя люди стійкіші до негативних наслідків, утім автори дослідження все ж закликають вживати якомога менше алкоголю в будь-якому віці.

Вживання міцного алкоголю під час вагітності може зменшити об’єм мозку та спричинити когнітивні порушення плоду. Але дані свідчать про те, що навіть вживання слабоалкогольних напоїв під час вагітності суттєво погіршує поведінкові наслідки у малюків. В усьому світі приблизно 10% вагітних жінок вживають алкоголь. Цей показник в європейських країнах значно вищий, ніж в інших частинах світу.

Більш як 20% дітей 15-19 років у європейських та інших країнах із високим рівнем доходу повідомляють про випадкові запої. Дослідження показують, що перехід до запою в підлітковому віці може зменшити об’єм мозку та спричинити слабший розвиток білої речовини (критично важливої для ефективного функціонування мозку).

А ось вживання алкоголю у літньому віці є одним із найсильніших факторів ризику розвитку всіх типів деменції (особливо на ранніх стадіях). І цей ризик значно вищий у порівнянні з іншими встановленими факторами.