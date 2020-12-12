NOVA OPERA презентує PhD-оперу «Про що мовчить Заратустра»

Музична формація NOVA OPERA 13 грудня презентує PhD-оперу «Про що мовчить Заратустра» (PhD - загальноприйняте скорочення Philosophiæ Doctor, доктор філософії).

Про це Укрінформу повідомила піар-менеджер формації Лідія Карпенко.

"Композитори Андрій Мерхель та Сергій Вілка на моменті прочитання текстів Ніцше дійшли висновку, що його гострі та влучні тези нагадують лаконічні фортепіанні мініатюри. Кожна фраза - закінчена музична думка, кожне слово - нота: "Ніцше і є метатекст, про який мовчить Заратустра", - сказала вона.

PhD-опера «Про що мовчить Заратустра» / Фото: Анастасія Мантач, Артем Галкін

За словами режисера опери "Про що мовчить Заратустра" Влада Троїцького, сучасна людина відучується думати, у неї навіть скоротився словниковий запас. "Тому текст опери - своєрідне випробування, чи вловить слухач сенс. На показі в Дніпрі я спостерігав - наскільки недосвідчений глядач зможе стежити за розвитком думки. Для мене це був цікавий досвід. Майже 90% глядачів утрачали безперервність думки, висмикували окремі фрази, репліки", - каже він.

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Музична палітра опери багата розмаїттям: там і серійна техніка, електроніка, що надають опері цілісності, а також засоби мінімалізму і вокальної імпровізації.

"Наша робота над оперою розпочалась з імпровізації, - розповіла вокалістка формації NOVA OPERA Анна Кірш. - У процесі ми дійшли висновку, що потрібно співати без емоцій. Кожна теза має виходити без нашої характеристики. Наше завдання - відокремитись від акцентів, а просто промовляти. Мені подобається, що у творі є повітря без стверджень. Тексти важкі, але ми повинні відправити їх глядачам легко. Комусь долетить одне, хтось вловить інше".

Першу версію опери представили 3 жовтня на фестивалі DniPro Гогольфест.

Показ відбудеться онлайн.