Капелюха головної ялинки країни замінять на зірку

У переддень Дня святого Миколая, який відзначається 19 грудня, казкового капелюха на верхівці головної ялинки України, встановленої на Софійській площі у Києві, замінять на зірку.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці компанії Folk Ukraine, яка організує новорічне свято в столиці.

"Друзі, не хвилюйтеся, в переддень Святого Миколая зірка змінить чарівний капелюх на головній ялинці!" - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, цьогоріч автори концепції святкового оформлення Софійської площі обрали тематикою Різдвяного містечка "Казковий ліс". Верхівку новорічної ялинки прикрасили казковим капелюхом замість традиційної зірки.

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Проте у Православній церкві України це сприйняли негативно, зауваживши, що така концепція не має жодного стосунку до Різдва Христового.