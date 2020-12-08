Металевий моноліт з’явився і на британському острові

Металевий моноліт, подібний до встановлених раніше у США та Румунії, виявлено на найбільшому біля узбережжя Англії острові Вайт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

За словами місцевої мешканки Алексії Фішвік, об'єкт з’явився тут у неділю.

Фото: Alexia Fishwick

Британське національне неприбуткове товариство практичної охорони, збереження і ревіталізації пам'яток «Національний траст», якому належить місце, де виявлено моноліт, заявило, що не прибиратиме встановлений без дозволу об'єкт.

Експерти припускають, що подібні моноліти є артоб’єктами і їх встановлюють скульптори.

Just another Monday with the Isle of Wight trending... nope I’m not sure if it’s aliens, a Coldplay pr stunt or a local mirror dealer drumming up trade but it got us all down the beach anyway #monolith #monday #compton #IsleofWight pic.twitter.com/eIscRRRu2B — Rob da Bank (@RobdaBank) December 7, 2020

Як повідомлялося, раніше такий моноліт у пустелі штату Юта виявили співробітники департаменту громадської безпеки, коли з гелікоптера оглядали територію. Про знахідку стало широко відомо 24 листопада, а вже 29 листопада об'єкт зник. За кілька днів подібний моноліт виявили в Румунії, на пагорбі біля міста П'ятра Нямц. Згодом аналогічний обеліск знайшли в Каліфорнії.

Група художників з американського штату Нью-Мексико The most famous artist заявила про причетність до встановлення моноліта в пустелі штату Юта й хоче продати його за 45 тисяч доларів.