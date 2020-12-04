«Хотіли пожартувати»: права на загадковий моноліт заявила група художників зі США
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці артгрупи в Інстаграмі.
Митці наголосили, що в такий спосіб хотіли «пожартувати з людством наприкінці важкого 2020 року». Зараз вони пропонують купити в них цей моноліт (або ж, імовірно, його копію) за 45 тисяч доларів.
Утім, за даними користувачів платформи Reddit, які вирахували координати моноліта в Юті, він там стояв ще з 2016 року.
Окрім публічної заяви артгрупи, жодних інших вагомих доказів її причетності до встановлення обеліска наразі немає. Тому не виключено, що нинішня заява - це просто піар, зазначає портал Mashable.
Група The most famous artist у 2017 році замінила літери в легендарному знакові Hollywood у Лос-Анджелесі, перетворивши його на Holyweed (weed – це жаргонна англійська назва марихуани).
Як повідомлялося, моноліт у пустелі штату Юта виявили співробітники департаменту громадської безпеки, коли на гелікоптері оглядали територію для перерахунку товстоногих баранів. Про знахідку стало широко відомо 24 листопада, а вже 29 об'єкт зник. За кілька днів подібний моноліт виявили в Румунії, на пагорбі біля міста П'ятра Нямц. А згодом аналогічний обеліск знайшли в Каліфорнії.
Фото: Utah Department of Public Safety