У Каліфорнії на горі знайшли загадковий моноліт
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
За словами Гері Лайонса, який і знайшов моноліт у середу, конструкція ще не стояла на цьому місці у вівторок.
За даними місцевих ЗМІ, висота самого моноліта дорівнює 2,7 метра.
Зазначається, що металева конструкція дуже нагадує ту, яка була помічена у культовому фільмі "Космічна одіссея" від 2001 року режисера Стенлі Кубрика.
Як повідомляв Укрінформ, металевий моноліт у 3,4 м невідомого походження був виявлений 18 листопада у пустелі в американському штаті Юта. Знахідка звернула на себе увагу міжнародної преси. Проте вже через 10 днів невідомі його прибрали.
Пізніше у Румунії також з’явився таємничий металевий моноліт подібний до того, що було знайдено у віддаленій пустелі американського штату Юта.
Фото: Atownreporter/Twitter