У Каліфорнії на горі знайшли загадковий моноліт

В американському штаті Каліфорнія на горі Атаскадеро знайшли металевий моноліт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

За словами Гері Лайонса, який і знайшов моноліт у середу, конструкція ще не стояла на цьому місці у вівторок.

За даними місцевих ЗМІ, висота самого моноліта дорівнює 2,7 метра.

Зазначається, що металева конструкція дуже нагадує ту, яка була помічена у культовому фільмі "Космічна одіссея" від 2001 року режисера Стенлі Кубрика.

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Як повідомляв Укрінформ, металевий моноліт у 3,4 м невідомого походження був виявлений 18 листопада у пустелі в американському штаті Юта. Знахідка звернула на себе увагу міжнародної преси. Проте вже через 10 днів невідомі його прибрали.

Пізніше у Румунії також з’явився таємничий металевий моноліт подібний до того, що було знайдено у віддаленій пустелі американського штату Юта.

Фото: Atownreporter/Twitter