В американській пустелі знайшли загадковий металевий моноліт

У пустелі в американському штаті Юта пілот гелікоптера випадково виявив металевий моноліт невідомого походження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Представники служби охорони дикої природи помітили незвичайний об'єкт під час підрахунку овець у віддаленому південно-східному районі штату.

За їхніми словами, металевий моноліт заввишки 3,6 метра був ніби вкопаний у землю поміж скель. Однак при цьому не виявлено ознак того, що хтось його встановив.

"Це найдивніше, що мені траплялося там за всі роки польотів", - розповів пілот Брет Гатчінгс, який одним із перших побачив цей об'єкт.

Він припустив, що металевий моноліт, можливо, встановив "якийсь художник нової хвилі" або шанувальник культового фільму "Космічна одіссея" режисера Стенлі Кубрика.

У Департаменті авіабезпеки відзначили, що встановлювати будь-що, включаючи об'єкти мистецтва, на федеральній землі без дозволу незаконно, "хай з якої ви планети".

Там також наголосили, що не повідомлятимуть точні координати об'єкта, оскільки побоюються, що дослідники можуть спробувати його розшукати і заблукати.

Для з'ясування на місце буде направлена спеціальна дослідницька група.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за встановлення конструкції.

Фото: Utah Department of Public Safety