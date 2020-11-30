В американській пустелі вже прибрали загадковий металевий моноліт

Невідомі прибрали металевий моноліт невідомого походження, який 10 днів простояв у пустелі в американському штаті Юта.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент управління земель штату (BLM) у Фейсбуці.

«Ми отримали достовірні повідомлення про те, що незаконно встановлена споруда, яку називають «монолітом», невідомі особи прибрали з землі, що управляється Департаментом. BLM не прибирало цю структуру, яка вважається приватною власністю», - заявили у відомстві.

У Департаменті додали, що не розслідують злочини, які пов’язані з приватною власністю, адже це питання підслідне місцевому шерифу.

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Зазначається, що металеву споруду прибрали ще ввечері 27 листопада.

За даними Independent, вперше 3,4-метровий металевий моноліт невідомого походження був виявлений ще 18 листопада, і сама знахідка здобула уваги міжнародної преси.

Попри те, що місцеві чиновники не дали інформації, де саме він знаходиться, люди змогли через супутникові дані встановити точну локацію моноліту.

Як повідомляв Укрінформ, у пустелі в американському штаті Юта пілот гелікоптера випадково виявив металевий моноліт невідомого походження.