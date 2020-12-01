У Румунії з’явився загадковий металевий моноліт

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Блискучий 4-метровий моноліт знайшли на пагорбі Батка Доамней неподалік румунського міста Пьятра-Нямц. Він був помічений усього за кілька метрів від архітектурної пам’ятки — Петродавсько-Дакійської фортеці.

Румунські чиновники досі не знають, хто відповідальний за встановлення таємничого об’єкта.

Офіційний представник культури і спадщини Нямц Роксана Йосану заявила, що моноліт вже почали вивчати.

«Він знаходиться в приватній власності, але ми досі не знаємо, хто власник моноліту. Він знаходиться в зоні археологічних розкопок, що охороняється», - зазначила вона.

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Як повідомляв Укрінформ, вперше 3,4-метровий металевий моноліт невідомого походження був виявлений 18 листопада у пустелі в американському штаті Юта. Його побачив пілот гвинтокрила, що пролітав над пустелею. На його думку, моноліт, можливо, встановив "якийсь художник нової хвилі" або шанувальник культового фільму "Космічна одіссея" режисера Стенлі Кубрика.

Знахідка звернула на себе увагу міжнародної преси.

Попри те, що місцеві чиновники не дали інформації, де саме він знаходиться, люди змогли через супутникові дані встановити точну локацію моноліту.

Через 10 днів невідомі прибрали металевий моноліт.

Фото: Stiri Piatra Neamt