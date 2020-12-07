100 фільмів із 20 країн: у Києві стартує анімаційний фестиваль «КРОК»

У Києві в Будинку кіно розпочинає роботу міжнародний фестиваль анімаційних фільмів "КРОК–2020: у рідній гавані".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Із 7 до 13 грудня 2020 року в київському Будинку кіно відбудеться ХXVІІ Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів "КРОК–2020: у рідній гавані". Фільмом-відкриттям фестивалю стане прем'єра стрічки "НІС, АБО ЗМОВА "НЕ ТАКИХ" легенди світової анімації, режисера Андрія Хржановського", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до конкурсної програми цьогорічного фестивалю увійшли майже 100 фільмів із 20 країн. Загалом на селекцію було подано 1112 заявок із 60 країн. Оцінюватиме конкурсну програму авторитетне журі, до складу якого увійшли представники України, Японії, Бельгії/США, Нідерландів та Китаю.

Як повідомляється, цього року "КРОК" розпочав співпрацю з Благодійним Фондом "Таблеточки", який із 2011 року щоденно допомагає українським родинам перемагати рак, а лікарям – рятувати життя онкохворих дітей. "КРОК" та "Таблеточкі" проведуть покази у лікарнях України, зокрема у Національній дитячій спеціалізованій лікарні МОЗ України "ОХМАТДИТ".

Зазначається, що усі заходи та покази ХXVІІ Міжнародного фестивалю анімаційних фільмів "КРОК–2020: у рідній гавані" безкоштовні. Кількість запрошень обмежена.

Фестиваль "КРОК–2020: у рідній гавані" проводиться за підтримки Державного агентства України з питань кіно та засновників фестивалю – Міністерства культури України, Національної спілки кінематографістів України.