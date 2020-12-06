У Херсонському обласному академічному музично-драматичного театру ім. Куліша представили благодійний фотопроєкт «Ті, що надихають».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це вже не перший такий успішний благодійний проєкт за участі дитячого творчого колективу «Янголи добра», за участі нашої прекрасної фотографині Марини Бурак. Минулого року ми впроваджували фотопроєкт "Краса без обмежень". А цього року ми залучили багато інших дітей з інвалідністю, молодь з інвалідністю – це паралімпійці, дефлімпійці», - розповів голова ГО «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю «Велід» Віктор Булка.

У Херсоні представили благодійний фотопроєкт «Ті, що надихають» / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

Як розповів голова громадської організації, слоган проєкту, що переміг в обласному конкурсі проєктів громадських організацій, спрямованих на соціальний розвиток суспільства та підтримку молоді - «Ми різні, але рівні». Його мета – формування толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами та молоді з інвалідністю, зокрема, серед спортсменів, подолання стереотипів, інформування громади про безмежні можливості дітей та молоді з інвалідністю.

У межах проєкту відбулося кілька фотосесій: учасниками першого знімального дня (зйомки відбувалися у заміському клубі) стали діти з інвалідністю та відомі спортсмени, які представляють область та Україну на змаганнях різних рівнів, на другому етапі - паралімпійці, дефлімпійці та діти з інвалідністю, їх фотографували на футбольному полі. Учасниками третього знімального дня стали шестеро дітей з особливими освітніми потребами, працівники ГУ Нацполіції в області, групи спецпризначення КОРД, кінолог з собакою та велопатруль патрульної поліції. Локацією обрали парк. Завершальний знімальний день відбувся на території обласної клінічної лікарні за участі дітей з інвалідністю та медичних працівників.

Читайте також: Лауреатом Премії Малевича став художник і фотограф Саша Курмаз

За словами співорганізатора заходу Марини Колокот, найбільша перемога буде, якщо цей проєкт надихне інших. Вона також особливо відзначила мам дітей з інвалідністю – для десяти з них у межах проєкту провели окрему фотосесію.

«Вони настільки сильні, і настільки ж вразливі. І якщо вони довірилися, повірили вам - це найвища нагорода», - зазначила Колокот.

Фотографиня Марина Бурак каже, що працювати з юними учасниками проєкту неважко, коли ними цікавишся.

«Набагато складніше було працювати з мамочками. Я хотіла б звернутися до всіх мам: дівчата, не треба забувати про себе, ви гарні, ви цікаві», - зазначила Бурак. За її словами, таким родинам потрібна і матеріальна підтримка, і моральна, зокрема, цікаві заходи.

Учасниця проєкту мама Єгора Жмурова, Наталя, розповіла, що завдяки сину їх родина стала сильнішою.

«Єгор старається, він розумник, він цілеспрямований, ніколи не лінується. У школі навчається гарно, ще й художня школа, басейн, коні, весь день зайнятий», - каже вона. За її словами, участь у проєкті взяли для того, щоб показати громаді: «ми є, ми серед вас».

Фотовиставка працюватиме у стінах театру до 17 грудня.