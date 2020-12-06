В США кенгуру-втікача кілька годин ловили пожежники, рибалки та поліцейські

Поліція міста Перу, штат Іллінойс (США), упродовж двох годин намагалася спіймати валару (вид ссавців із родини кенгуру), якому вдалося втекти від свого господаря та прогулятися містом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

ON THE GO: Wally the wallaroo led police in Illinois on a two-hour chase that ended with the marsupial being rescued from a frigid river.



Authorities say it appears Wally is lawfully owned and possessed by state permit. https://t.co/U8ofwL43Zx pic.twitter.com/pkVFepumiS — ABC News (@ABC) December 3, 2020

Разом із поліцейськими переслідували валару на ім'я Уоллі пожежники та й просто місцеві мешканці. Правоохоронці були змушені навіть перекрити декілька доріг, аби прудку тварину ніхто не збив.

Here is an exclusive video of Wally the Wallaroo being treated at Bridgeview Animal Hospital in Peru. pic.twitter.com/frFJDsHvFo — Scott Anderson (@NT_Photo2) December 4, 2020

Зрештою Уоллі впав у річку. Тож довелося звернутися до рибалок по допомогу.

Врешті-решт Уоллі дістали з води сітками та доставили на берег. Ветеринари висушили його та зігріли.

Власник тварини Нейт Друвель уже заявив, що Уоллі вдома і почувається добре. А от правоохоронці перевірять, чи був у хлопця дозвіл на утримання цієї тварини.