В США кенгуру-втікача кілька годин ловили пожежники, рибалки та поліцейські

В США кенгуру-втікача кілька годин ловили пожежники, рибалки та поліцейські

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Укрінформ
Поліція міста Перу, штат Іллінойс (США), упродовж двох годин намагалася спіймати валару (вид ссавців із родини кенгуру), якому вдалося втекти від свого господаря та прогулятися містом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Разом із поліцейськими переслідували валару на ім'я Уоллі пожежники та й просто місцеві мешканці. Правоохоронці були змушені навіть перекрити декілька доріг, аби прудку тварину ніхто не збив.

Зрештою Уоллі впав у річку. Тож довелося звернутися до рибалок по допомогу.

Врешті-решт Уоллі дістали з води сітками та доставили на берег. Ветеринари висушили його та зігріли.

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Власник тварини Нейт Друвель уже заявив, що Уоллі вдома і почувається добре. А от правоохоронці перевірять, чи був у хлопця дозвіл на утримання цієї тварини.

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