На різдвяну ялинку до австралійки "заскочила в гості" коала
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Укрінформ
Жителька південноавстралійського міста Аделаїда у своєму помешканні виявила живу коалу на різдвяній ялинці.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє 9news.
Зазначається, що тварина пробралася в будинок і влаштувалася на стовбурі деревця.
Жінка зателефонувала до служби порятунку коал, але в її історію спочатку не повірили.
На підтвердження своїх слів австралійка зробила світлини та відправила рятувальникам.
Лише тоді вони приїхали, зняли коалу з дерева та випустили на волю.
Раніше Укрінформ повідомляв, що у США родина купила різдвяну ялинку, а через тиждень виявила на ній сову. Спеціалісти з центру охорони природи випустили птаха на волю.