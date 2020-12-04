На різдвяну ялинку до австралійки "заскочила в гості" коала

Жителька південноавстралійського міста Аделаїда у своєму помешканні виявила живу коалу на різдвяній ялинці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 9news.

Зазначається, що тварина пробралася в будинок і влаштувалася на стовбурі деревця.

Жінка зателефонувала до служби порятунку коал, але в її історію спочатку не повірили.

На підтвердження своїх слів австралійка зробила світлини та відправила рятувальникам.

Лише тоді вони приїхали, зняли коалу з дерева та випустили на волю.

Раніше Укрінформ повідомляв, що у США родина купила різдвяну ялинку, а через тиждень виявила на ній сову. Спеціалісти з центру охорони природи випустили птаха на волю.