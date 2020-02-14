Гітарист Queen зіграв для коали, яку врятували від пожеж

Гітарист Queen зіграв для коали, яку врятували від пожеж

Фото, відео
Укрінформ
Гітарист Queen Брайан Мей відвідав госпіталь, де виходжують врятованих від австралійських пожеж коал.

Про це музикант повідомив у своєму Instagram і навів фото - і відеодокази.

"Час відвідувань! Дорогоцінний момент з Ведмедем - врятованою чарівною коалою - в лікарні для тварин", - підписав відео Брайан Мей.

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