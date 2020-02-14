Гітарист Queen зіграв для коали, яку врятували від пожеж
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Укрінформ
Гітарист Queen Брайан Мей відвідав госпіталь, де виходжують врятованих від австралійських пожеж коал.
Про це музикант повідомив у своєму Instagram і навів фото - і відеодокази.
"Час відвідувань! Дорогоцінний момент з Ведмедем - врятованою чарівною коалою - в лікарні для тварин", - підписав відео Брайан Мей.
Час відвідувань ! Дорогоцінний момент з ведмедем - чарівні врятували коалу - у лікарні захисників тварин, вакол, Брісбен. Ці люди роблять неймовірну роботу по догляду за людьми, які пережили трагічні Квінсленда пожеж. Вони потребують нашої підтримки. Більше найближчим часом. Захоплення відео з Шерон Ешлі. Брай
Як повідомлялося, після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги.