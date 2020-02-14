Гітарист Queen зіграв для коали, яку врятували від пожеж

Гітарист Queen Брайан Мей відвідав госпіталь, де виходжують врятованих від австралійських пожеж коал.

Про це музикант повідомив у своєму Instagram і навів фото - і відеодокази.

"Час відвідувань! Дорогоцінний момент з Ведмедем - врятованою чарівною коалою - в лікарні для тварин", - підписав відео Брайан Мей.