Після пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги

В результаті пожеж в Австралії 113 видів тварин потребують "термінової допомоги".

Про це повідомляє ВВС.

"Австралія визначила 113 видів тварин, які потребують термінової допомоги після того, як їх чисельність і середовище існування були зруйновані недавніми лісовими пожежами", - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що по всій видимості пожежі не призвели до вимирання будь-якого виду.

Але майже всі види у списку — 13 видів птахів, 20 видів рептилій, 5 безхребетних, 19 ссавців, 22 види раків, 17 видів риб — втратили принаймні 30% їх середовища проживання через великі пожежі на півдні і сході Австралії.

Експерти вважають, що коала і валлабі, а також види птахів, риб і жаб, які потерпіли, є одними з тих, хто потребує найбільшої допомоги.

Раніше дослідники підрахували, що більше 1 мільярда тварин ймовірно загинули в результаті пожеж в Австралії починаючи з літа.