Сенцов завершив зйомки фільму «Носоріг»

Український режисер з Криму Олег Сенцов повідомив про завершення зйомок фільму «Носоріг».

Як передає Укрінформ, про це Сенцов написав у Фейсбуці.

«Зйомки щойно завершились. Дякую усім причетним» – зазначив він, додавши фото знімального майданчика.

Як повідомляв Укрінформ, Сенцов отримав фінансування на кримінальну драму «Носоріг» про життя в Україні у 90-х роках, вигравши конкурс проєктів Держкіно ще у 2012 році, але через його незаконне ув‘язнення російськими окупантами фільм завершено не було.

На зйомки фільму із держбюджету виділили 25 мільйонів гривень.

Восени у Кривому Розі розпочала роботу знімальна група на локаціях, які заздалегідь обрав режисер, зокрема, це цвітіння соняшникового поля та човнова станція у парку Мершавцева.