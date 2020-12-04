Пістолет Шона Коннері з першого фільму «бондіани» продали за $256 тисяч

На аукціоні Icons & Idols у Беверлі-Хіллс за 256 тисяч доларів з молотка пішов пістолет, використаний Шоном Коннері в першому фільмі про Джеймса Бонда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, пістолет Walther PP з'явився в першому фільмі Бондіани «Доктор Ноу» (англ. Dr. No), що вийшов у 1962 році.

Фото: постер фільму «Доктор Ноу»

Ім'я покупця не розкривається, але відомо, що це американець, який дивився всі фільми про англійського спецагента 007 зі своїми дітьми.

Фото: Julien's Auctions

Раніше на цьому аукціоні за 109 тисяч доларів продали шолом пілота з написом "maverick", який носив Том Круз у фільмі Top Gun, а також трохи більше ніж за 35 тисяч доларів був проданий меч, який використовував Брюс Вілліс у фільмі «Кримінальне чтиво».

Як повідомляв Укрінформ, перший виконавець героя Джеймса Бонда всесвітньо відомий шотландський актор Шон Коннері помер від викликаної пневмонією дихальної недостатності й аритмії 31 жовтня у віці 90 років.

Справжня популярність прийшла до Шона Коннері після того, як він знявся в перших п'яти фільмах про секретного агента Джеймса Бонда - «Доктор Ноу» (1962), «З Росії з любов'ю» (1963), «Голдфінгер» (1964), «Кульова блискавка» (1965) і «Живеш тільки двічі» (1967).