Прем'єру нового фільму про Джеймса Бонда знову перенесли

Прем'єра нового фільму бондіани "Чи не час помирати" знову відкладена.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety.

Спочатку передбачалося, що фільм вийде на екрани на початку 2020 року. Реліз після декількох зрушень планували на квітень 2020 року, але світова пандемія COVID-19 змусила студію знову переглянути дату виходу і перенести її на листопад 2020 року.

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Тепер же, як повідомляють творці, "Не час вмирати" вийде на екрани 2 квітня 2021 року.