Шон Коннері помер від дихальної недостатності та аритмії – ЗМІ

Всесвітньо відомий шотландський актор Шон Коннері помер від викликаної пневмонією дихальної недостатності, старості та аритмії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал TMZ з посиланням на свідоцтво про смерть актора.

"Він помер від дихальної недостатності внаслідок пневмонії, старості та фібриляції передсердь, ... нерегулярного серцевого ритму, який може збільшити ризик інсультів, серцевої недостатності та інших серцевих ускладнень", - йдеться в повідомленні.

У документі вказується, що Коннері помер 31 жовтня о 1:30 ранку (8:30 за київським часом) у своєму будинку на Багамах уві сні. Йому було 90 років.

Коннері народився 25 серпня 1930 року. Його дебютом в акторській кар’єрі став фільм "В інший час, в іншому місці". Справжня популярність прийшла до Шона Коннері після того, як він знявся в перших п'яти фільмах про секретного агента Джеймса Бонда — «Доктор Ноу» (1962), «З Росії з любов'ю» (1963), «Голдфінгер» (1964), «Кульова блискавка» (1965) і «Живеш тільки двічі» (1967).

За результатами опитувань, досі багато хто вважає його найкращим виконавцем ролі агента 007, образ якого він втілив у семи фільмах франшизи.

Фільмографія Коннері включає більше 70 фільмів, серед яких «Полювання за «Червоним жовтнем», «Недоторканні», «Індіана Джонс, останній хрестовий похід», «Скала» та ін.

Серед численних нагород Коннері - премія "Оскар", дві нагороди BAFTA і три "Золоті глобуси".

У 2000 році Коннері було посвячено у лицарі королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ.