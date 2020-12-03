Українці повинні генерувати унікальне мистецтво - директор львівської галереї

Українці повинні вміти генерувати власне унікальне мистецтво, а не «македонський кубізм» чи «львівський сюрреалізм».

Таку думку висловив генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк під час сьомого національного круглого столу на тему: «Мистецтво», що проходить у Полтаві, передає кореспондент Укрінформу.

«Тут все набагато складніше, і нам, українцям, слід задуматися, а що такого унікального ми приносимо, що виправдовує нас як щось особливе? Це, без сумніву, неприємне запитання. Так, ми можемо продукувати якийсь «македонський кубізм» чи «львівський сюрреалізм». Але якщо подивитися на рівні нашої національної дискусії, то смішно», - зазначив Возняк.

На його думку, в цьому контексті слід дуже чітко орієнтуватися на щось таке, що «з’являється попри нашу волю, те, що неможливо стимулювати».

«Ось Малевич взяв і з'явився нізвідки, ні з чого, з якихось будяків між Житомиром та Києвом. Аналогічні явища в нас є, але ми часто просто їх не бачимо», - вважає директор львівської галереї.

Також він згадав, як свого часу в 2007 році, коли готувався державний візит тодішнього президента Віктора Ющенка до Франції, гостро постало питання, що є такого в Україні, що можна представити в Луврі.

«В нашому регіоні ми побачили єдине таке, що може «порвати публіку» - це виставка пізньобарокової скульптури Йогана Георга Пінзеля. Вона відбулася в каплиці Луї XVI в Луврі. І це порвало французьку публіку. Такі речі є, але їх треба побачити», - підсумував Возняк.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.

10 вересня у Києві відбувся перший Національний круглий стіл на тему «Культура діалогу». Під час другого круглого столу 24 вересня в Одесі дискутували про історію. У фокусі третього круглого столу 19 жовтня у Харкові була тема «Мова». На четвертому круглому столі 26 жовтня в Чернівцях говорили про щастя, а на п’ятому 9 листопада в Кривому Розі – про екологію, на шостому 26 листопада – про віру і релігію.