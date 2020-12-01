У джунглях Амазонії знайшли тисячі доісторичних малюнків

Десятки тисяч наскельних малюнків льодовикового періоду виявлені в лісах Амазонки: на них зображені й види тварин, які вимерли ще в древні часи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Йдеться фактично про одну з найбагатших колекцій доісторичного наскельного образотворчого мистецтва.

Ці малюнки, створені близько 12,5 тис. років тому на скелях, що простягаються територією Колумбії більш як на 10 кілометрів, відкрили науковці з Великої Британії та Колумбії.

Це місце вже встигли охрестити «Сікстинською капелою древніх».

Малюнки були знайдені ще минулого року, втім інформація про це трималася в секреті, оскільки вони були зняті для великого серіалу Channel 4 «Таємниці джунглів: Загублені королівства Амазонки», який покажуть у грудні 2020 року.

Унікальне місце розташоване в Серранія-де-ла-Линдоса, де поруч із національним парком Чірібікете виявлені інші наскельні зображення.

Ведуча документального фільму археолог Елла Аль-Шамах сказала: «Місце настільки нове, що вони ще навіть не дали йому назви».

Вік наскельних малюнків частково можна визначити за зображеннями вимерлих тварин льодовикового періоду, таких як мастодонт, доісторичний родич слона, який вимер в Південній Америці приблизно 12 тис. років тому. Є також зображення палеолами - вимерлого верблюда, гігантських лінивців і коней льодовикового періоду. Цих тварин бачили і малювали одні з найперших людей, що колись досягли Амазонки. Вчені вважають, що на вивчення малюнків «знадобляться покоління». Інші зображення включають риб, черепах, ящірок і птахів, людей, які танцюють і тримаються за руки. Одна фігура в масці, що нагадує птаха з дзьобом.

Територія, на якій виявлені малюнки, до недавнього часу була повністю закритою, для безпечного входу на неї все ще ведуться переговори.

Головне фото: Ella Al-Shamahi

Фото в тексті: Marie-Claire Thomas/Wild Blue Media