У джунглях Амазонії знайшли тисячі доісторичних малюнків

У джунглях Амазонії знайшли тисячі доісторичних малюнків

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Укрінформ
Десятки тисяч наскельних малюнків льодовикового періоду виявлені в лісах Амазонки: на них зображені й види тварин, які вимерли ще в древні часи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Йдеться фактично про одну з найбагатших колекцій доісторичного наскельного образотворчого мистецтва.

Ці малюнки, створені близько 12,5 тис. років тому на скелях, що простягаються територією Колумбії більш як на 10 кілометрів, відкрили науковці з Великої Британії та Колумбії.

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Це місце вже встигли охрестити «Сікстинською капелою древніх».

Малюнки були знайдені ще минулого року, втім інформація про це трималася в секреті, оскільки вони були зняті для великого серіалу Channel 4 «Таємниці джунглів: Загублені королівства Амазонки», який покажуть у грудні 2020 року.

Унікальне місце розташоване в Серранія-де-ла-Линдоса, де поруч із національним парком Чірібікете виявлені інші наскельні зображення.

Ведуча документального фільму археолог Елла Аль-Шамах сказала: «Місце настільки нове, що вони ще навіть не дали йому назви».

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Вік наскельних малюнків частково можна визначити за зображеннями вимерлих тварин льодовикового періоду, таких як мастодонт, доісторичний родич слона, який вимер в Південній Америці приблизно 12 тис. років тому. Є також зображення палеолами - вимерлого верблюда, гігантських лінивців і коней льодовикового періоду. Цих тварин бачили і малювали одні з найперших людей, що колись досягли Амазонки. Вчені вважають, що на вивчення малюнків «знадобляться покоління». Інші зображення включають риб, черепах, ящірок і птахів, людей, які танцюють і тримаються за руки. Одна фігура в масці, що нагадує птаха з дзьобом.

Територія, на якій виявлені малюнки, до недавнього часу була повністю закритою, для безпечного входу на неї все ще ведуться переговори.

Головне фото: Ella Al-Shamahi

Фото в тексті: Marie-Claire Thomas/Wild Blue Media

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