У Китаї знайшли скам'янілості «вухатого» жука кембрійського періоду

Група дослідників недавно знайшла в місті Вейфан провінції Шаньдун на сході Китаю скам'янілість раніше невідомого науці виду жука, що перебував у морі близько 500 млн років тому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Знахідка має екзотичну зовнішність: її голова нагадує за формою пару кролячих вух. У зв'язку з цим її назвали Phantaspis auritus.

Палеонтологи заявили, що знайдений організм належить класу морських членистоногих трилобітів, які з'явилися на нашій планеті 520 млн років тому і вимерли через 270 млн років.

Цей вид трилобітів має близько 4 см у довжину, а його голова становить майже половину. Передня частина його голови з "вм'ятиною" в середині витягнута вперед, що схоже на кролячі вуха.

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За словами старшого наукового співробітника Нанкінського інституту геології і палеонтології Академії наук Китаю Чжао Фанчень, химерна форма жука сформувалася або для захисту себе від природних ворогів, або для зручності ловити їжу.