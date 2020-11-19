У Китаї знайшли скам'янілі непальські сливи, яким 15 мільйонів років

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Непальська слива - це рід дерев, які зростають в тропічних і субтропічних широтах Східної Азії. Археологічні дані показують, що люди вживали її плоди в їжу ще 8 000 років тому.

Дослідницька група знайшла в цілому сім овальних кістянок, які здебільшого нагадують сучасні аналоги.

За словами молодшого наукового співробітника при Нанкінському інституті геології і палеонтології при Академії наук Китаю Ван Цзисі, якщо у плодів сучасної непальської сливи є від трьох до шести "вічок", то в давнину така культура приносила плоди з сімома отворами.

Палеонтологічні дослідження показують, що 20 млн років тому непальська слива була широко поширена в Євразії, а наразі вона є одним з ендеміків Східної Азії.

Фото: Choerospondias axillaris